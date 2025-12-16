Martedì 16 dicembre 2025 la signora Ilia Coatti di Alfonsine ha compiuto 101 anni.

Ilia Coatti è nata il 16 dicembre 1924 a Longastrino. È sempre stata una gran lavoratrice fin dalla giovane età: durante l’estate lavorava nei campi insieme ai fratelli poiché la madre era malata, mentre il padre era fuori casa per lavoro. Ilia setacciava il grano separando la farina per la pasta e la crusca per gli animali. Durante l’inverno invece la madre aveva a cuore che imparasse l’arte del cucito e del ricamo.

Conobbe il suo futuro marito, Giovanni Filippi, al centro sociale di Longastrino, dove ogni domenica i ragazzi e le ragazze si ritrovavano a ballare. Lui la notò subito e continuò a corteggiarla anche quando lei si trasferì ad Anita con la famiglia, finché non riusci a conquistarla. Si sposarono e comprarono terra ad Alfonsine. Ebbero due figli, Barbara e Mario.

Ilia nel corso della sua vita ha continuato a lavorare occupandosi delle faccende domestiche a casa di alcune signore. Una volta a casa invece lavorava la sua terra e faceva la mamma.

Per il suo centunsimo compleanno, Ilia – oggi ospite alla residenza per anziani «Attilio Boari» di Alfonsine – ha ricevuto dall’assessora Laura Beltrami una pergamena di augurio a nome di tutta la cittadinanza e dell’Amministrazione comunale.