Sabato 15 novembre ad Alfonsine ha spento cento candeline la signora Anna Melandri. Circondata dall’affetto dei suoi cari, ha ricevuto la visita dell’assessora Laura Beltrami, che le ha portato un omaggio floreale e gli auguri a nome di tutta la cittadinanza.

Anna è nata il 15 novembre 1925 ad Alfonsine, dove ha sempre vissuto.

Ha lavorato nei campi dall’età di 9 anni e ha sempre avuto una grande passione per l’orto e il giardinaggio: non avendo un giardino vero e proprio, si prendeva cura di un fazzoletto di terra a bordo strada. A 18 anni ha sposato Dario Rambelli (deceduto 12 anni fa all’età di 92 anni), anche lui alfonsinese, con il quale nel 1953 è riuscita ad acquistare un ettaro di terreno, lasciando quindi la mezzadria. Qui insieme si sono costruiti una casa in economia, nella quale ha vissuto fino a pochi anni fa e dove ha finalmente potuto dedicarsi anche al giardinaggio.

Anna ha due figlie, Renza e Modesta, quest’ultima chiamata così in memoria della nonna, uccisa da una bomba nel 1945.

Oggi è ancora lucida e si dà da fare: ha aiutato a preparare i cappelletti per i suoi cento anni, pulisce i fagiolini, asciuga le posate; le piace leggere, scrivere e guardare la televiosione.

La figlia Renza sta recuperando la casa dove aveva abitato insieme al marito e proprio in onore della madre sta realizzando un grande giardino: è proprio qui che Anna ha festeggiato i suoi cento anni.