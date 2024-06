Ad Alfonsine in via Stroppata nel primo pomeriggio un automobilista settantenne a bordo di una Fiat Punto si è scontrato con un Furgone a causa da quando emerge da una prima ricostruzione di una inversione ad u. Due i feriti trasportati dal personale del 118 all’Ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione del traffico la strada era stata chiusa al traffico.