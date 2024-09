Sabato 28 settembre dalle 17 alle 23 in piazza Primieri ad Alfonsine si terrà l’«Alfotuning Show», un raduno statico di auto e moto per appassionati e curiosi del tuning «stile anni Duemila».

L’evento, nato dalla collaborazione con un gruppo di cittadini appassionati di auto e moto, è proposto dall’assessorato alle Politiche giovanili e vuole riportare il pubblico indietro nel tempo, fondendo il rombo dei motori con lo stile e la potenza. I concorrenti si sfideranno in differenti sfide di estetica, stereo e bang, per vincere i premi esclusivi offerti dagli sponsor.

Ad accompagnare l’esposizione ci saranno i piatti e la birra artigianale dell’enoteca Bastione.

«Questo evento rappresenta non solo un’opportunità di aggregazione, ma anche un momento di condivisione e valorizzazione delle passioni giovanili – commenta Luca Capacci, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Alfonsine -. La stessa passione che ho trovato nell’ufficio Cultura e Comunicazione, il quale impegno, supportato dai colleghi della Giunta e dal Sindaco è stato tassello fondamentale per l’accoglimento del desiderio di questo gruppo di giovani Alfonsinesi. Insieme, stiamo costruendo momenti di partecipazione attiva per i nostri giovani».