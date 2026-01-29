All’inizio del mese di febbraio ad Alfonsine partiranno i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà e via dei Mille.

Si tratta di un intervento di circa 370mila euro, di cui 200mila euro finanziati grazie ai contributi regionali per la riqualificazione sostenibile e valorizzazione delle aree a vocazione commerciale.

La durata complessiva prevista dei lavori è di circa 6 mesi, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’impedimento dell’area: sarà infatti garantito ai pedoni il passaggio e l’accesso alle attività commerciali, che avranno un corridoio dedicato e protetto a ridosso degli edifici.

Il tratto che verrà riqualificato è lungo 100 metri: sarà allargato il marciapiede, aggiungendo una fascia verde che ospiterà alberature e cespugli, per ridurre l’impermeabilizzazione del suolo e garantire un migliore comfort climatico.

Saranno aggiunte sedute, cestini da passeggio, posteggi per le biciclette e una fontanella; l’illuminazione sarà riqualificata e sarà aggiunto un ulteriore attraversamento pedonale. L’asfalto attuale dei marciapiedi cederà il posto a un lastricato in porfido, che contribuirà a rendere più gradevoli gli spazi. Saranno inoltre rifatti i sottoservizi.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Nial Nizzoli di Correggio (Re).

La viabilità non subirà modifiche: sarà mantenuto il doppio senso di marcia; la carreggiata, attualmente più larga in questo tratto rispetto al resto del corso, sarà ristretta alla stessa ampiezza, permettendo l’inserimento della fascia verde, e seguirà un percorso non rettilineo, fungendo da dissuasore per la velocità, a vantaggio della sicurezza. Lo spazio per i parcheggi rimarrà sostanzialmente invariato (il numero sarà ridotto di un solo posteggio per fare spazio al nuovo attraversamento pedonale).

Nel contesto di una riqualificazione più ampia del centro cittadino, il primo tratto di corso Matteotti è stato riasfaltato all’inizio dell’estate 2025 e sono previsti a breve importanti interventi in piazza della Resistenza.

«In questi anni il centro di Alfonsine sta cambiando fisionomia – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Laudini – grazie a una molteplicità di interventi che contribuiranno a renderlo più bello, sicuro e attrattivo. Il nuovo edificio che va a sostituire il mercato coperto, oltre che eliminare una zona ormai degradata, permetterà di aumentare la quantità e la qualità degli spazi destinati al pubblico; in particolare diventerà la nuova sede della farmacia comunale. In adiacenza sono stati ultimati i lavori per il recupero dell’ex ufficio di collocamento di via Bovio, migliorando gli spazi a servizio del centro socio-occupazionale “I due Luigi” e anche eliminando un ulteriore edificio degradato in centro ad Alfonsine. La nuova scuola dell’infanzia “Bruco Samaritani” consentirà di migliorare enormemente la qualità del servizio scolastico dal punto di vista pedagogico e funzionale, anche in questo caso in un ambiente esteticamente molto bello e ad elevatissima efficienza energetica. Su specifica richiesta dell’Amministrazione comunale il nuovo edificio è stato inoltre progettato con una classe di resistenza sismica superiore a quella normalmente richiesta, per poter consentire di essere utilizzato come ricovero in caso di calamità naturali. Vi sarà poi un ulteriore importante intervento sul municipio, fondamentale per migliorarne le caratteristiche per la resistenza ai terremoti e consentirne anche l’utilizzo come sede del centro operativo comunale di protezione civile. Da un punto di vista architettonico e funzionale, infine, l’intervento di riqualificazione di piazza della Resistenza, volto a trasformarla in zona ad alta permeabilità e di forestazione urbana, completerà insieme alla riqualificazione del tratto di corso Matteotti il rinnovato centro di Alfonsine. Si tratta di interventi importanti anche dal punto di vista delle risorse economiche movimentate: stiamo parlando complessivamente di più di 11 milioni di euro, di cui 8,5 finanziati con contributi pubblici».