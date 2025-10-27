Grande festa in Malesia per il Team Gresini, grazie alla terza vittoria in stagione di Alex Marquez (un primo posto per Fermin Aldeguer). Un successo che consegna alla squadra di Faenza il titolo come miglior Team indipendente per la stagione 2025, anche se, su quest’aspetto, c’erano pochi dubbi.

Lo spagnolo domina la gara, conquistando la vetta della corsa dopo pochi giri dal via e si regala uno splendido weekend, coronato dal secondo posto nella Sprint Race di sabato. Più che raddoppiati ormai i punti in classifica rispetto allo scorso campionato. 413 quest’anno contro i 173 del 2024, a parità di numero di gran premi. Quest’anno infatti la stagione avrà due gare in più, chiuderanno infatti Portogallo e Spagna (Valencia).

“Oggi ho cambiato il mio inizio di gara, dove ieri ho sbagliato, oggi ho attaccato e ho fatto quello che mi ero riproposto” ha spiegato Marquez. “Abbiamo fatto una gran gara, abbiamo raggiunto l’obiettivo di team indipendente dal gradino più alto del podio e ora pensiamo a goderci queste ultime due gare”.

Purtroppo invece Fermin Aldeguer non ha concluso la gara, cadendo nel suo tentativo di rimonta.

In Moto2 buon sesto posto di Albert Arenas, con un gran premio caratterizzato da diverse noie. Non ha visto la bandiera a scacchi invece Darryn Binder, anche lui vittima di una caduta dopo pochi giri.