Faenza di nuovo sul gradino più alto del podio in MotoGP. Dopo la caduta di sabato nella Sprint Race, Alex Marquez si prende la rivincita e precede il fratello Marc sul traguardo a Barcellona. Si tratta del secondo successo stagionale per il pilota spagnolo e per il Team Gresini. Curiosamente l’altra vittoria era arrivata sempre in Spagna, a Jerez. Con questo successo, arrivato dopo aver ottenuto anche la pole positions in prova, Alex impedisce a Marc di laurearsi campione del mondo. Una gara non iniziata bene per il più giovane dei Marquez, superato al via proprio da Marc. Alex, però, al quarto giro ha conquistato il comando della corsa, rimanendo sempre in controllo ed evitando rischi di controsorpasso. L’allungo nel finale ha sancito la vittoria. Gradino più basso del podio per Enea Bastianini.

Non ha partecipato alla festa del Team Gresini, invece, Fermin Aldeguer, solo quindicesimo alla bandiera a scacchi.