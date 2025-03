Secondo posto per Alex Maquez ad Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP, dietro al vincitore “Pecco” Bagnaia. Il pilota spagnolo del Team Gresini conferma l’ottimo avvio di campionato e, complice la caduta del fratello, conquista anche la vetta della classifica piloti, con 87 punti, uno in più di Marc Marquez.

“Godiamoci il momento. Non era un tracciato tra i miei favoriti e non mi sentivo alla perfezione oggi sulla moto” ha confessato il 73 a fine gara. “Nonostante questo e il caos di inizio GP siamo stati bravi a mantenere il sangue freddo. Quando ho visto Marc cadere ho capito che era necessario metterci il doppio dell’attenzione e portare a casa il risultato. Siamo leader del mondiale, per quel poco che conta, ma è un grande momento per me e per il mio team. Godiamocelo”.

Conflitto di emozioni per Fermin Aldeguer invece. Una prima parte di gara quasi da apprendistato, poi una bella rimonta che lo aveva portato a lottare per le posizioni ai piedi del podio. Infine una caduta lo ha estromesso dalla corsa:

“Mi sentivo alla grande oggi e siamo arrivati a un momento in cui era necessario decidere se tirare i remi in barca e accettare la 5ª posizione o attaccare la quarta. Sappiamo com’è andata e purtroppo sono caduto. Avevamo il ritmo, mi sentivo comodo ed ero veloce senza sforzi, per quello ci ho provato: è andata male ma ci teniamo tutto il positivo di questo fine settimana e andiamo in Qatar con grande motivazione”.

Gara da dimenticare in MOTO2 per Gresini Racing. La scelta delle gomme slick purtroppo non porta ai risultati sperati. Per Albert Arenas l’azzardo porta la moto ad essere completamente inguidabile e il traguardo viene tagliato solamente in 24^ posizione. Ancora più sfortunato il compagno di squadra, Darryn Binder, caduto sabato nella sessione di prove. Binder ha riportato la rottura di due ossa della mano, è stato immediatamente operato, ma naturalmente non ha potuto partecipare alla corsa di domenica. Il suo recupero è in forse per Jerez.