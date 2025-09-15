Terzo posto per Alex Marquez a Misano, secondo podio nel weekend, dopo il secondo posto conquistato nella Sprint Race. Buona gara anche per Fermin Aldeguer, che termina sesto alla bandiera a scacchi.

Il Team Gresini ha disputato il Gran Premio di San Marino con i colori che hanno omaggiato Fausto Gresini, per richiamare i successi del fondatore della squadra ai tempi del Team Italia.

A fine corsa, Marquez ha riconosciuto che il terzo posto era domenica il massimo risultato conquistabile. Per tutto il fine settimana, infatti, Marc Marquez e Marco Bezzecchi hanno ottenuto tempi nettamente migliori rispetto al resto dei concorrenti della MotoGp.

Per Aldeguer, il sesto posto in gara è una conferma dopo il sesto posto conquistato sabato nella Sprint Race.

MOTO2

Risultati migliori sarebbero potuti arrivare invece in Moto2, dove Albert Arenas, dopo la non brillante qualifica, per buona parte della gara ha dimostrato di poter lottare per le posizioni di vertice. Tuttavia, la messa a punto della moto ha dimostrato notevoli difetti in uscita curva e lentamente lo spagnolo ha perso contatto dai migliori, terminando poi la corsa solo in undicesima posizione. Molto più indietro Darryn Binder, solo 23°, in difficoltà fin dai primi giri con l’anteriore.