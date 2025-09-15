Vittoria a Forlì per Alessio Grillini, al Parco Agosto, nella mezza maratona del Presidente, gara disputata dal faentino della Liferunner come preparazione all’Ironman di Cervia, in programma il 21 settembre prossimo.

La corsa di domenica è stata la quindicesima edizione della manifestazione organizzata dal Club Supermarathon Italia, in collaborazione con Avis Forlì, in ricordo di Sergio Tampieri, fondatore e storico presidente dell’associazione.

Alessio Grillini è arrivato primo al traguardo in 1h25’45”, battendo di 9’15” il canadese Jason Duguay, terza posizione per Iago Berti (Montecatini Marathon) a 12’12”. Gara femminile a Laura Capelli (Berunners) in 1h41’53” davanti a Chiara Ravagli (Azalai) a 10’19” e a Pamela Guidotti (Atl.Marciatori Mugello) a 10’42”. Nella 10 chilometri primo posto per Vincenzo Olivotti (Atl.Banca di Pesaro Centro Storico) in 36’09” con 29” su Mirco Piolanti (Lib.Atl.Forlì) e 2’14” su Marco Venturini (Forlì Trail),k società anche della prima donna, Adele Ricci che in 46’55” ha prevalso per 1’42” su Sofia Ghetti (Atl.Corriferrara) e per 15’52” sulla statunitense Elizabeth Sims.

La 8 Ore ha visto svettare Giacomo Alessi (Maciano Team Runners), unico a completare 20 giri con un totale di 84,500 km, una tornata in più di Marco Giannini (Rimini Marathon Unstoppable/80,275) e due più di Salvatore Perillo (Pol.Bellona/76,050). Continua invece la splendida estate della russa della società organizzatrice Anastasiia Salnikova, reduce dal trionfo all’Orta 10in10 e prima qui in 76,050 km, quarta assoluta, davanti a Tiziana Antonucci (Bergamo Stars Atl.) con 63,375 km e a Chiara Esterasi, compagna di colori della vincitrice, con 54,925 chilometri.