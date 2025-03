Alessio Grillini ha vinto la maratona di Fano. La competizione era inserita all’interno del programma Supermarathon, ultra gara che comprendeva 8 ore, maratona e 10 Km, organizzata dal Club Super Marathon Italia nella cornice del circuito Marconi, a Fano.

A premiare lo sforzo degli organizzatori, anche quello che si può definire il clima ideale per correre distanze così impegnative, una temperatura mite accompagnata da un bel sole. Grillini (Liferunner) ha vinto davanti ad Alessandro Lucchi (GP Avis Forlì) e Piero Cossalter (Mc Manoppello Sogeda). Il faentino l’anno scorso ha trionfato alla 8 Ore e con la vittoria di quest’anno è al quarto anno consecutivo a podio nella manifestazione: prima della vittoria del 2024, nel 2023 infatti è arrivato un secondo posto alla maratona e nel 2022 una vittoria alla 6 Ore, quest’anno non presente in programma.

Prima fra le donne Giorgia Cilla (Porto San Giorgio Runners), che ha preceduto la sanmarinese Mona Fristad (Gpa San Marino) e Paola Grilli (Amici della Fatica Cesena).

Michele Mordenti (Avis Forlì) con 86,669 km, è il vincitore tra gli uomini, mentre tra le donne, Sabrina Chiappa (Running Station Team, capace anche lei di superare la fatidica soglia degli 86 km, con 86,018 km percorsi.

Mordenti ha preceduto Alessandro Tacchi (Pol.Serralta) con 84,450 km e Antonio Ramundi (Progetto Running) con 82,213 km.

La Chiappa invece ha prevalso sulla rumena Ionica Monica Circiu (Club Super Marathon Italia) 82,226 km e su Natascia Compagnucci (Pol.Acli Macerata)77,756 km.

Nella 10 km sul gradino più alto del podio è salito Francesco Franco (Vegan Power Team) che ha prevalso su Jacopo Barattini e su Angelo Amoroso (Atl.Civitanova). A Monia Palazzesi (Marotta Mondolfo Team) la prova femminile, davanti a Irene Ferroni e alla sudcoreana Soyul Lee.