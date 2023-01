Terzo posto per Alessio Grillini alla Misano Marathon in onore di Marco Simoncelli. La gara, alla sua prima edizione, è andata in scena domenica al circuito intitolato proprio al pilota di Cattolica. Quasi 1000 gli atleti che hanno preso il via in contemporanea all’interno del tracciato. Quattro le distanze previste.

La gara più lunga, la 58 Km, come il numero con cui gareggiava Simoncelli, ha visto fra gli iscritti anche il consigliere comunale faentino, fra i tifosi del pilota deceduto nella gara di Sepang del 2011. Vincitore è stato Matteo Lucchese, dell’Atl. Avis Castel San Pietro, in 3 ore, 41 minuti e 31 secondi, davanti ad Alessio Filippo Francesco Gazzo, per Pol. Thema Energia (3 ore, 54 minuti e 4 secondi), e Alessio Grillini (4 ore 9 minuti e 18 secondi), in gara con i colori di Liferunner. Da notare la quinta piazza di Giorgio Calcaterra, per anni padrone incontrastato della 100 Km del Passatore.

La gara infatti è stata propedeutica per diversi atleti che hanno fra i loro obiettivi l’ultramaratona di maggio.

Fra le donne vittoria per Eleonora Rachele Corradini (Grottini Team Recanati) in 4h28’05” davanti a Silvia Torricelli (Tricolore Sport Marathon/4h40’54”) e Samantha Graffiedi (Sp Seven/4h55’21”)

A officiare le premiazioni anche il papà di Marco Simoncelli, al quale è stato devoluto l’intero incasso della Junior Run da devolvere alla fondazione intitolata a suo figlio.