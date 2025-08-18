L’ORTA 10 in 10, 10 maratone in 10 giorni, ha vissuto la sua ultima tappa al Lido di Gozzano, dove ha conquistato il successo finale un “vecchio amico” della manifestazione sportiva, il britannico Adam Tango Holland, plurivincitore in passato della classifica generale, quest’anno in gara solo nelle tappe finali.

Holland si è aggiudicato l’ultima maratona in 3h11’45”, uno dei migliori tempi registrati in tutti i 10 giorni, staccando di 7’39” il rivale di tante occasioni Alessio Grillini (Liferunner), il giorno precedente quinto alla 50 Km. Terzo a 13’10” il vincitore assoluto della manifestazione, quell’Alessandro Lucchi (GP Avis Forlì) che ha fatto della sua costanza di rendimento la sua forza. In classifica generale Lucchi ha chiuso le 10 maratone in 29 ore e 37”, con 2h24’11” su Ezio Burdino (Club Super Marathon Italia) e 3h15’38” sullo sloveno Martin Petreje (Dolne Nastice).

Fra le donne, terza vittoria stagionale nella prova piemontese per l’albanese Mirela Hilaj (Tapascione Running Club) che in 4h06’53” ha inflitto 6’10” alla tedesca Gundi Weckenmann, terza piazza per la russa del Club Super Marathon Italia Anastasiia Salnikova a 34’47”, ma per lei c’è la grande gioia del bis consecutivo in classifica generale. La Salnikova ha chiuso in 36h17’12” con 1h17’47” sull’austriaca Ulrike Helm, leader delle prime giornate e 6h35’28” sulla rumena Daniela Jurcuta (Gs Lamone).