Al suo ritorno alle gare, Alessio Grillini si è classificato secondo all’eco-maratona di Roma, edizione speciale in vista del Giubileo. Il risultato ha permesso al faentino di ottenere il titolo di vicecampione italiano assoluto.

La gara è stata vinta da Alberico Di Cecco, in 3h04’20, già vittorioso alla scorsa edizione, la prima in assoluto. Fra primo e secondo classificato appena 46 secondi. Nella prova femminile successo dell’atleta iraniana Mahya Karbalaii, in 3h41’24.

La manifestazione ha unito gli appassionati della maratona e dell’offroad. 400 i podisti al via. Il via è stato dato all’interno del Circolo Sportivo Sport City Roma, poi il passaggio

sulla pista ciclabile del Portillo, in un’area verde di grande bellezza, fino alla Riserva

Naturale Decima Malafede.

Le parole al traguardo del vincitore Alberico Di Cecco: «Rivolgo un grande in

bocca al lupo ad Alessio Grillini: anche io l’anno scorso sono ripartito dall’EcoMaratona

della Capitale, vivendo poi una stagione davvero bellissima, piena di gioia e con pochissimi

infortuni. Ringrazio molto Paolo Francesco Gino, che sarà stanco e soddisfatto come tutti

noi per aver organizzato questa bellissima corsa. Dedico la vittoria proprio al Club Super

Marathon Italia, che è una grande famiglia, e a Felice Russo, che era il sorriso di tutti noi e

rimarrà sempre al nostro fianco».

Così invece Alessio Grillini: «Dopo un periodo si sospensione e un infortunio grave, la

rottura del tendine, ho scelto l’EcoMaratona della Capitale per ripartire. Non ero sicuro di

essere tornato a buoni livelli, forse non sono ancora al topo ma mi sono difeso bene. Sono

contento di aver bissato il secondo posto dell’anno scorso e di aver di nuovo condiviso il

podio con Alberico Di Cecco. Questa è una gara bellissima, molto allenante, con

l’organizzazione impeccabile del Club Super Marathon Italia. È stata una bella ripartenza

tra amici, in famiglia».