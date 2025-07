Il faentino Alessio Grillini secondo alla Valle d’Aosta Supermarathon, a Pont Saint Martin, appuntamento podistico con diverse distanze.

L’attenzione maggiore era per la prova di maratona sui 43 km dove a primeggiare è stato Davide Gambino. Il portacolori della Gate Cral Inps ha concluso in 2h54’28”. Seconda piazza per Alessio Grillini (Liferunner) in 3h03’43”, 3° in 3h09’12” è Federico Gilardi (Gsa Valsesia) dopo essere stato secondo lo scorso anno nella mezza maratona.

4^ assoluta e 1^ donna la croata Ivana Kolaric in 3h18’20” che ha fatto il vuoto alle sue spalle. Battuta la campionessa uscente Mirela Hilaj (Tapascione Running Team), giunta sul traguardo in 3h45’50”, terza posizione per Iorane Zmaic in 3h58’37”.

Nella mezza maratona prima posizione per Claudio Mazzola (Team Km Sport) in 1h13’46”, 2° è il francese Michael Bontemps in 1h18’19”, terzo Manuel Montesi (Runcard) in 1h24’46”. A Stefania Pulici (Brontolo Bike), anche quinta assoluta, la prova femminile in 1h26’54”, alle sue spalle Anna Rapetta (Runcard) a 1h42’21” e Cecilia Mazzei (GP Rossini) in 1h43’38”.

La 10 km ha invece premiato Rossano Pignocchino (Atl. Monterosa Fogu Arnad) che in 37’07” ha prevalso su Michele Riva (Runcard) che ha fermato il cronometro in 37’22”, 3° posto per Massimo Cavanna (Maratoneti Genovesi) in 37’34”.

Per il Club Super Marathon Italia ora si avvicina il momento clou della stagione del sodalizio con l’11esima edizione dell’Orta 10in10 che al Lido di Gozzano (NO) vedrà i corridori presenti sfidarsi su ben 10 maratone consecutive a partire dall’8 agosto.