Alessio Grillini ci ripensa e correrà alle prossime elezioni. Ora bisognerà attendere di capire in che modo. Se con una propria lista a sostegno di qualche candidato, se in forma indipendente, se all’interno di qualche altra lista.

Il consigliere comunale, dopo anni di attività politica in primo piano, in tempi non sospetti, aveva comunicato la propria decisione di fermarsi: “Negli ultimi tempi avevo maturato la decisione di concludere il mio percorso nelle istituzioni. Una scelta dettata esclusivamente dal desiderio di dedicare maggiore spazio alla famiglia e alle mie passioni, in primis lo sport, dopo anni vissuti con spirito di puro volontariato e autentico amore per la nostra città”.

Oggi, con la campagna elettorale ormai entrata nel vivo, quattro candidati sindaco pronti a sfidarsi (Isola, Padovani, Miccoli, Binni), Grillini ha scelto di tornare a buttarsi nella mischia:

“L‘attuale scenario politico mi impone una riflessione diversa. Di fronte a una proposta alternativa per Isola che appare debole e lontana dalle reali dinamiche del nostro territorio, come quella annunciata ieri (il riferimento è a Claudio Miccoli, candidato sindaco per Lega e Forza Italia), sento il dovere morale di non fare un passo indietro. L’amore per la mia città prevale oggi sulle mie pur legittime aspirazioni personali”.

Grillini spiega così la propria decisione: “Resto in campo per continuare a essere un punto di riferimento certo per i cittadini, un risolutore concreto dei problemi locali e un baluardo di opposizione contro un’Amministrazione che si sta dimostrando sempre più incapace di affrontare le sfide del futuro e preoccupantemente autocratica nei metodi. Continuerò a essere la voce di chi non accetta questo declino. Nei prossimi giorni darò forma a questa dichiarazione”