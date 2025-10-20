Alessio Grillini ottavo ai Campionati Italiani Triathlon Superlungo disputatisi a Ischiatella. 85 gli atleti in gara, radunatisi domenica 19 ottobre, per competere sulla distanza dell’Ironman, tra il lago di Varano e il mare Adriatico. La competizione pugliese è stata organizzata dalla Flipper Triathlon.

Tra le donne, ha vinto il titolo di Campionessa Italiana di Triathlon Superlungo Elisabetta Stocco, della Buonconsiglio Nuoto, che ha chiuso la gara in 09:33:09; a indossare la maglia tricolore tra gli uomini è invece stato Federico Ghelli, portacolori di Ironteam Italia, che ha tagliato il traguardo in 08:19:54.

Il faentino Alessio Grillini, in gara per Liferunner, ha chiuso in 9:46:15, con un distacco di 1:26.21, chiudendo inoltre quarto nella categoria M2.

Il podio maschile è stato completato da Davide Rossetti (Alfa Team) e da Francesco Lavalle (Cuneo1198 Mentecorpo). Sul podio femminile invece sono soalite Sara Durazzi (Grottini Team) e Angela Fogarolli (Ironbiella)