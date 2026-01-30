Alessio Grillini entra in Fratelli d’Italia. Dopo l’abbandono di Italia Viva, e la decisione di distaccarsi dalle forze di maggioranza, Grillini aveva continuato la propria attività in consiglio comunale con un gruppo autonomo. Ora è arrivata la decisione di unirsi a Fratelli d’Italia, in vista anche della prossima campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Faenza e del nuovo consiglio comunale: “Questa scelta rappresenta per me un approdo coerente con una storia politica iniziata nel Popolo della Libertà e proseguita sempre nell’alveo del centro e del civismo moderato” ha commentato Grillini.

“Sono onorato di ritrovare in questo percorso Roberto Petri e la Senatrice Marta Farolfi, figure al fianco delle quali ho mosso i primi passi nelle istituzioni e con le quali, negli anni, ho coltivato un rapporto di amicizia e di stima incondizionata. Al contempo, esprimo vivo apprezzamento per l’accoglienza e la qualità delle persone che oggi rappresentano il partito sul territorio, come il Consigliere Regionale Ferrero”.

Secondo Grillini: “Sotto la guida autorevole di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere un partito di ampio respiro, capace di interpretare i sentimenti dell’area moderata e di dare una casa politica a chi, come me, crede in un progetto di governo serio e pragmatico. È oggi una forza che unisce le diverse anime del centrodestra, presidiando con determinazione anche l’area di centro e ponendosi come interlocutore privilegiato per chi pone al primo posto la concretezza dell’ascolto e la tutela delle tradizioni e la stabilità di governo”.

“Entro in questa comunità – conclude Grillini – con l’obiettivo di portare la mia esperienza al servizio di un partito che pone al centro del proprio agire i valori della democrazia, della legalità e del rispetto per la Nazione, promuovendo con forza lo sviluppo del mercato e la dignità del lavoro. Continuerò a onorare il mio impegno in Consiglio Comunale a Faenza con rinnovato vigore, certo che Fratelli d’Italia sia oggi l’unico baluardo capace di coniugare i valori conservatori con le sfide della modernità e della crescita”.