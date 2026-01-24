Italy Family Hotels, primo consorzio alberghiero in Italia interamente dedicato alle famiglie, ha nominato Alessandro Zaffi come nuovo Presidente per il mandato 2026–2029. La decisione è stata assunta dal nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da albergatori eletti tra i soci del network, insediatosi recentemente.

Italy Family Hotels rappresenta oggi una realtà di riferimento per il turismo family a livello nazionale: oltre 155 hotel specializzati in vacanze con bambini, situati nelle più affascinanti destinazioni italiane e nelle più diverse località – dal mare alla montagna, dal lago alla collina. Il consorzio opera attraverso un portale dedicato che promuove un’ospitalità certificata, con standard elevati e servizi su misura per il turismo family, rivolgendosi sia al mercato nazionale sia al segmento B2B.

Consolidato negli anni, Italy Family Hotels prosegue la propria missione di semplificare la ricerca dell’offerta turistica per le famiglie, valorizzando strutture di qualità e puntando su visibilità, affidabilità e incremento delle richieste dirette per gli hotel associati.

Il nuovo Presidente, Alessandro Zaffi, è titolare del Meridiana Family & Nature Hotel di Marina Romea, struttura che gestisce insieme alla sorella Cristina Zaffi, Presidente di Federalberghi Giovani Ravenna. Terza generazione di albergatori, Zaffi incarna una tradizione familiare profondamente legata ai valori dell’ospitalità italiana e romagnola.

“Il turismo family rappresenta oggi uno dei segmenti più strategici per la competitività del sistema turistico italiano – dichiara Alessandro Zaffi, Presidente di Italy Family Hotels. Le famiglie cercano strutture affidabili, specializzate, capaci di offrire esperienze autentiche, sicure e di qualità, pensate realmente per tutte le età. Italy Family Hotels nasce e cresce proprio con questo obiettivo: fare rete, condividere competenze, innalzare gli standard e rafforzare il posizionamento delle nostre strutture sul mercato nazionale. Nel mio mandato intendo continuare a promuovere lo spirito dell’ospitalità italiana e romagnola, valorizzando le peculiarità dei territori e accompagnando gli albergatori in un percorso di crescita fondato su qualità, innovazione e identità”.

Alla nomina di Zaffi arrivano le congratulazioni del sistema associativo territoriale.

“La nomina di Alessandro Zaffi alla Presidenza di Italy Family Hotels è motivo di grande soddisfazione – commenta Mauro Mambelli, Presidente di Confcommercio Ravenna. Si tratta di un riconoscimento importante non solo per la sua professionalità e visione imprenditoriale, ma anche per il valore che il nostro territorio esprime nel panorama turistico nazionale. Il turismo family è un asset fondamentale per l’economia locale e per l’intero comparto dei servizi, e siamo certi che sotto la sua guida il consorzio continuerà a crescere e a rafforzare il ruolo dell’ospitalità italiana”.

Sulla stessa linea anche Raffaele Calisesi, Presidente di Federalberghi Ravenna:

“Esprimo le più vive congratulazioni ad Alessandro Zaffi per questo incarico di grande responsabilità. Italy Family Hotels è una realtà di eccellenza nel turismo italiano e la sua presidenza rappresenta un segnale forte della qualità imprenditoriale degli albergatori romagnoli. Sono certo che il nuovo mandato saprà valorizzare ulteriormente il turismo family, rafforzando la collaborazione tra strutture, territori e associazioni di categoria».

Con la presidenza di Alessandro Zaffi, Italy Family Hotels si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi anni puntando su qualità dell’offerta, specializzazione, innovazione e valorizzazione del modello di ospitalità italiana, con uno sguardo attento alle famiglie e alle esigenze di un turismo sempre più consapevole ed esperienziale.