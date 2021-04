Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva della CNA di Casola Valsenio, durante la quale sono stati eletti Alessandro Rivola Presidente e Massimo Selci Vicepresidente dell’Istanza del territorio.

La situazione economica del Comune di Casola nel 2020 stando ad uno studio Unioncamere ha visto una significativa battuta d’arresto con un calo del – 20,7 % del valore aggiunto in linea alla media regionale del -9,2%, mentre per il 2021 si prevede un rimbalzo di soli +3,1% che riuscirà solo in parte a recuperare il valore perso. Il calo del Comune montano risulta il più grave dell’Unione.

Alla serata hanno partecipato anche il Sindaco Giorgio Sagrini e l’Assessore Maurizio Nati intervenuti sulle tante opere ed azioni che l’Amministrazione ha in programma per il 2021.

Tra le azioni principali vi è certamente l’utilizzo dei bonus per l’edilizia come stimolo per riqualificare il patrimonio edilizio esistente e che permetterà anche di mettere in sicurezza (per quanto riguarda la sismica) degli edifici pubblici. Grande sforzo sarà profuso anche nella video sorveglianza delle zone artigianali e la posa della bada ultra larga. Sono previsti anche interventi di messa in sicurezza delle strade dopo le frane verificatesi nei mesi scorsi.

Sotto il versante economico si è trattato anche della delicata situazione della cava del Gesso che occupa oltre 80 addetti e coinvolge numerose aziende del territorio; il venir meno di tale attività rischia di trasformarsi in un serio problema sociale ed economico, per questo tutti hanno condiviso la necessità di trovare un giusto compromesso tra la sostenibilità ambientale e l’economia.

Il neo Presidente della CNA di Casola Valsenio Alessandro Rivola ha sottolineato la complessità del momento che stanno affrontando le imprese evidenziando come le Banche locali debbano impegnarsi di più per sostenere le imprese in questo momento drammatico per molti. Si è sottolineata anche l’importanza della formazione e sull’esigenza di ridurre il gap con il mondo produttivo.