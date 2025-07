Martedì 29 luglio alle 21, Alessandro Ristori presenterà alla Casa del Disco il suo nuovo album, Il tempo delle donne, prodotto da Cinedelic. Il cantante incontrerà il giornalista Federico Savini (Blow Up) in un salottino sul Corso: dopo una breve intervista, il pubblico potrà assaggiare qualche brano estratto dall’album

“Il tempo delle donne”, uscito a fine giugno in edizione limitata per l’etichetta Cinedelic, è un tributo alle voci femminili più iconiche della musica italiana. Da Mina a Raffaella Carrà, passando per Amanda Lear, Loredana Bertè e Ornella Vanoni. Alessandro Ristori rilegge grandi classici con il suo stile, attingendo dal pop-rock, glam e la disco italiana dei tardi ’70.

Collabora all’evento il caffè Nove100 proponendo per l’occasione un cocktail da passeggio.