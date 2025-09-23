Durante l’Assemblea degli associati Fiepet Ravenna•Cesena, la federazione di categoria che unisce oltre 600 pubblici esercizi, svoltasi nel pomeriggio di lunedì 22 settembre presso la sede dell’Associazione di Piazza Bernini, è stato eletto il presidente della categoria, nella persona dell’imprenditore Alessandro Fanelli, titolare delle Officine del Sale di Cervia e già presidente della Fiepet cervese.

Confesercenti ha ringraziato il presidente provinciale uscente di Ravenna, Danilo Marchiani, per l’impegno e la disponibilità prestata alla categoria durante il proprio mandato. Con la fusione del 2023 delle due Associazioni territoriali nella nuova realtà di Confesercenti d’Area, anche Fiepet ha nominato organismi unitari di Ravenna•Cesena.

Fanelli, assumendo questo incarico, entrerà anche nella presidenza Regionale e Nazionale del sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti.

Così Fanelli subito dopo la nomina: “Questo incarico per me non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Lo vivo come un impegno collettivo, per rafforzare la nostra categoria, affrontare insieme le sfide del settore e valorizzare il lavoro dei tanti imprenditori e imprenditrici che ogni giorno tengono viva la ristorazione e l’ospitalità nel nostro territorio. Con coraggio e visione possiamo crescere insieme”.

Nel direttivo d’area, composto da 21 imprenditori e imprenditrici della ristorazione, confermata la bagnese Silvia Bragagni quale presidente del territorio cesenate. Eletto, fra gli altri, anche Andrea Rondinelli, titolare dell’Osteria Zabariona, che ha assunto contestualmente l’incarico di presidente Fiepet per la sede comunale di Ravenna.

A tutto il gruppo di lavoro Chiara Venturi, coordinatrice della Federazione di categoria, ha sottolineato il ruolo e il peso del settore per il sistema confederale e ha espresso i migliori auguri di buon lavoro.

Durante l’assemblea è stato trattato, con un dibattito aperto, anche uno dei temi caldi per la federazione dei pubblici esercizi: il problema delle false recensioni on line e della reputazione nel web. L’argomento è stato approfondito dall’Avvocato Giovanni Crocetti, che ha illustrato gli strumenti di tutela esistenti e quelli previsti nel Disegno di Legge recante disposizioni per la lotta e il contrasto delle false recensioni, e da Maurizio Melandri, presidente di Confesercenti comunale Ravenna nonché esperto e consulente web, che ha delineato il quadro digitale nel quale si gioca la reputazione aziendale on line.

I lavori dell’assemblea hanno fatto emergere alcune riflessioni su temi importanti già nell’agenda di lavoro dell’associazione: il passaggio da TARI a TCP e la formazione del personale dipendente nel settore turistico in primis.

All’appuntamento elettivo della federazione hanno partecipato il direttore e la presidente d’area di Confesercenti Ravenna•Cesena, Graziano Gozi e Monica Ciarapica.