Saranno svelati nel pomeriggio di giovedì 18 luglio i calendari della prossima stagione del volley: SuperLega, serie A2 e serie A3. L’appuntamento è alle 14.30 nei saloni dello Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio, sede da domani di tre giorni di incontri, riunioni e tavoli di confronto tra i vari settori delle società pallavolistiche.

Durante la cerimonia di presentazione dei calendari, condotta da Maurizio Colantoni, voce delle telecronache di SuperLega sui canali Rai, che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Legavolley, saranno consegnati i premi di Lega riferiti alla stagione passata. E con grande soddisfazione la società Porto Robur Costa 2030 accoglie la notizia del riconoscimento che verrà attribuito per il secondo anno di fila a Alessandro Bovolenta come miglior giocatore italiano Under 23 di A2. Si tratta del Premio “Gianfranco Badiali”, dedicato al pallavolista falconarese, morto nel 1988 per una malattia, a cui è intitolato il palasport di Falconara, e assegnato in base alle statistiche della regular season conclusa e con i voti dei club della stagione.

Bovolenta lo ha vinto grazie alla sontuosa stagione disputata con la Consar Ravenna, conclusa con numeri di assoluto rilievo: 516 punti totali, e 449 attacchi vincenti, che gli valgono il quarto posto assoluto, 36 ace e decimo posto.

Ad Alessandro, che nella prossima stagione giocherà a Piacenza, i complimenti sinceri di tutta la società per questo meritato riconoscimento e un grande in bocca al lupo per le imminenti Olimpiadi.

Bovolenta è il terzo giocatore che riceve il premio come miglior Under 23 del campionato durante la sua militanza a Ravenna: era accaduto a Daniele Lavia nella stagione 2019/20, e a Roberto Russo nel 2018/19.