È Alessandra Morici la nuova presidente del Comitato Territoriale Uisp Ravenna-Lugo per il prossimo quadriennio. L’elezione al termine del Congresso con i delegati delle società affiliate e dei soci individuali svoltosi nella serata di ieri (martedì 4 dicembre) nella Sala Buzzi di viale Berlinguer a Ravenna.

Un appuntamento molto partecipato, in una sala gremita, ha salutato il passaggio di consegne tra Gabriele Tagliati, presidente dal 2018, ed i componenti della lista del rinnovato Consiglio territoriale Uisp che a sua volta, pochi minuti dopo aver ricevuto l’incarico dall’assemblea, hanno indicato proprio nella capolista Alessandra Morici la nuova presidente che guiderà il Comitato per quattro anni. Prima donna a capo dell’ente di promozione sportiva e sociale nel territorio di Ravenna e Lugo, Alessandra Morici, lughese di 62 anni nata a Terni, è dal 1994 responsabile e direttrice del Centro Studi Danza e da tempo dirigente Uisp nel settore della Danza, con numerose esperienze maturate nel mondo dell’associazionismo, dove è tuttora parte attiva di progetti e iniziative rivolte alla collettività, e in quello dello sport amatoriale e di alto livello, oltre che nella formazione e nell’insegnamento.

Dopo la relazione del presidente uscente Gabriele Tagliati, il Congresso ha visto succedersi al microfono diversi esponenti delle amministrazioni pubbliche, preceduti da una lettera di saluto del neo eletto presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, letta all’assemblea riunita in Sala Buzzi. Ad alternarsi negli interventi Giacomo Costantini, assessore a Sport e Turismo del Comune di Ravenna, Elena Zannoni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sindaca di Lugo, Riccardo Sabadini, sindaco di Sant’Agata sul Santerno con delega allo Sport per l’Unione. Da Roma invece l’intervento in video conferenza del presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce, mentre le conclusioni, dopo gli interventi degli ospiti invitati e dei delegati, sono state affidate a Enrico Balestra, presidente regionale Uisp Emilia-Romagna.

“La Uisp – ha sottolineato Alessandra Morici nel suo intervento all’assemblea congressuale – è molto più di un’organizzazione sportiva e sociale. È una comunità che si fonda su valori di inclusione, solidarietà e partecipazione. Lo sport per tutti non è solo uno slogan, ma una missione: promuovere il benessere, l’integrazione e il diritto al movimento per ogni persona, senza distinzione di età, genere, abilità o provenienza. E l’amatorialità dello sport è un servizio alla società”. Dopo essersi soffermata sulle difficoltà degli ultimi anni legate alla pandemia, all’aumento delle tariffe energetiche e alle due alluvioni che hanno colpito il territorio, la nuova presidente ha sottolineato: “Abbiamo davanti a noi un futuro pieno di sfide, ma anche di possibilità. Sono cinque gli impegni che oggi mi sento di assumere: ascoltare e coinvolgere, affinché le voci delle società trovino spazio all’interno delle decisioni prese nel Comitato; sostenere la ripresa, ricostruendo e rilanciando le attività; innovare con nuovi servizi e dunque opportunità; collaborare con istituzioni e associazioni che condividono i nostri valori; rafforzare formazione e supporto per operatori e volontari”.

Questi i 13 componenti effettivi del nuovo Consiglio territoriale Uisp Ravenna-Lugo, ai quali si affiancheranno, nella veste di invitati permanenti, diversi dirigenti già indicati come riferimento per discipline sportive e attività del Comitato: Alessandra Morici, Gian Luca Baroni, Rinaldo Carnevali, Ivana Foschini, Laura Ghera, Flavio Mazzanti, Daniela Melandri, Antonio Mellini, Luigi Menegatti, Valeria Montanari, Marco Pirazzini, Gabriele Tagliati, Eva Zambelli.