Mercoledì 5 marzo, alle 19.30, al Caffè Mazzini di Ravenna, si apre la rassegna “Aperitivi con la conoscenza”, con incontri pensati e organizzati da Magdalena Lipiec. Per l’occasione, Alessandra Maltoni presenterà la sua raccolta di poesie “Spazi di Parole”, edita da AltroMondo.

“Spazi di parole” è una silloge di poesie scritte in momenti diversi che traggono ispirazione dal tempo di vita e cambiamento del covid. Lo spazio dell’osservazione dell’immaginario poetico si unisce alla realtà creando spazi di vita anti-covid, danteschi, descrittivi, emotivi, poesie contemporanee che abbracciano la materialità. Dante prende il ruolo di musa che suggerisce riflessioni, come i versi “Dante in una noce”.

I testi utilizzano un linguaggio semplice, in versi liberi; si incontra qualche metafora, affrontando argomenti noti alla maggior parte dei lettori e di facile comprensione. In diverse poesie metafore e similitudini attribuiscono all’opera un duplice significato: descrittivo e morale. A una prima lettura degli spazi danteschi, si può ritornare alla Divina Commedia e riguardare la copertina dell’artista Roberto Pagnani che riporta alla mente il Paradiso e Beatrice. La lettura mostra una sequenza di immagini che fanno capire la vita reale, i concetti trasmessi e i sentimenti in gioco.

Alessandra Maltoni è nata e vive a Ravenna, dove respira l’arte dantesca fin dall’infanzia. Maltoni da sempre è affascinata dalla comunicazione della Divina Commedia, dalla sua struttura matematica e dalla forza analitica dei versi. La poetessa pubblica dal 2000, le sue liriche semplici hanno vinto svariati premi, tra cui il “Gran premio Mogol” nel 2022. Alessandra studia fisica quantistica da anni, ama la natura, i libri, e i giovani, che ritiene un grande investimento per il futuro, tanto da aver creato un centro servizi culturali. È stata premiata alla Sorbona a Parigi per il suo breve saggio “La chiesa della cipolla a due passi da Dante”.

Prossimi appuntamenti La rassegna del Caffè Mazzini “Aperitivi con la conoscenza” andrà avanti per tutti i mercoledì, giovedì e venerdì del mese di marzo. Prossimo appuntamento per giovedì 6 marzo alle 19.30 con “Astrologia evolutiva. Ovvero la connessione tra pianeti al momento della nostra nascita”, presentato da Monica Timoncini. Segue, venerdì 7 marzo, allo stesso orario, “I misteri delle mummie italiane. Il passato svelato con il DNA” con la dottoressa Elisabetta Cilli.