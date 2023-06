Nel mondo affascinante della scherma storica, una figura brilla di luce propria: Alessandra Ghedini. Questa giovane e talentuosa schermitrice ravennate si è recentemente aggiudicata il campionato femminile di spada sola del circuito CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Ma questo non è l’unico titolo vinto nel 2023, poiché si aggiunge a un palmarès in rapida crescita. Alessandra ha conquistato il titolo anche in un altro campionato organizzato dalla ASC (Attività Sportive Confederate), vincendo tutto ciò che c’era da vincere quest’anno nella specialità della spada sola femminile.

La scherma storica, una disciplina che unisce l’arte del combattimento alla passione per la storia, sta guadagnando sempre più popolarità negli ultimi anni. Alessandra Ghedini ha dimostrato di possedere un’abilità innata e una padronanza delle tecniche antiche che affascina e ispira gli appassionati di questo sport unico.

La giovane schermitrice ha iniziato il suo percorso presso la scuola di scherma storica di Ravenna, all’interno di una piccola associazione chiamata HEMA Ravenna. Pur avvicinandosi a questo sport solo negli ultimi 5 anni, Alessandra ha dimostrato una determinazione e una costanza negli allenamenti che le erano già state insegnate durante i suoi oltre 10 anni di nuoto agonistico.

Nell’anno precedente, Alessandra Ghedini ha conquistato l’oro nella specialità della spada a due mani, dimostrando che la scherma è una disciplina unitaria e la capacità di comprendere il gioco nella sua totalità è nettamente superiore a qualsiasi specializzazione.

Ma i successi di Alessandra non si sono fermati qui. In un esperimento straordinario, per celebrare la sua vittoria nel settore femminile, Alessandra Ghedini ha deciso di sfidare la categoria maschile in un campionato “open”. Nonostante la competizione fosse estremamente agguerrita, la giovane schermitrice si è distinta, raggiungendo una prestigiosa medaglia di bronzo. Ha perso solo contro il primo classificato, dimostrando il suo valore e la sua abilità nel competere a livello più alto.

Alessandra Ghedini è un simbolo di eccellenza e dedizione nel mondo della scherma storica. Le sue 7 sedute di allenamento settimanali, distribuite in cinque giorni, alternano tecnica, pesistica, sparring e allenamento metabolico. Durante questi anni, non solo due istruttori di scherma storica, Devis Mari e Francesco Anacardi, l’hanno affiancata, ma anche un insegnante di lotta, Massimiliano Gualtieri, un Maestro di scherma olimpica, Riccardo Zerbini, un nutrizionista, e un fisioterapista.

Ravenna può essere orgogliosa di avere una campionessa come Alessandra Ghedini, che rappresenta l’eccellenza sportiva femminile. Siamo sicuri che il suo futuro sarà ricco di ulteriori trionfi e speriamo che, insieme a lei e a tutti i futuri atleti che verranno a sfidarla, possiamo far crescere un’arte marziale antica e ricca di storia, che ora rivive anche a Ravenna.

L’arte della scherma storica è una testimonianza vivente della storia e delle tradizioni dei nostri antenati. Grazie agli atleti di HEMA Ravenna l’eredità di questo sport si perpetua, affascinando e coinvolgendo sempre più persone in tutto il mondo.