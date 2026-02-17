La faentina Alessandra Donati farà parte della Nazionale Paralimpica di Golf 2026.

“Dopo una stagione 2025 ricca di soddisfazioni, è arrivata la notizia più bella, entrare nella Nazionale Paralimpica 2026”, dichiara Alessandra, che gioca per il prestigioso circolo torinese del Royal Park I Roveri, lo stesso del vice Capitano della Ryder Cup Edoardo Molinari.

“Ho lavorato molto duramente (e continuerò a lavorare) con i maestri della Edoardo Molinari Golf Academy, in particolare con Camilla Mortigliengo, ma anche con Giovanni Dassù, maestro al Golf Le Fonti di Castel San Pietro Terme. Il golf è uno sport molto tecnico, di precisione. Difficile, ma affascinante e ti spinge costantemente al miglioramento”.

Dicevi che la stagione 2025 è stata ricca di soddisfazioni.

“Sì. A maggio ho vinto per il secondo anno consecutivo il premio Best Woman della mia categoria al G4D Open a Woburn, Londra. Il G4D (che sta per Golf for Disabled) Open è la maggior competizione per golfisti con disabilità, assimilabile ad un campionato del mondo. Vengono ammessi gli 80 migliori golfisti di tutto il mondo, io sono stata una dei quattro italiani ammessi e l’unica premiata. A giugno poi ho vinto l’Open di Bretagna, mentre a luglio ho chiuso con un buon piazzamento l’Open di Normandia.”

Quali sono i programmi per il 2026?

“Federgolf sta ultimando il calendario di gare federali che inizieranno a primavera, ed il mio intento è di ottenere dei buoni risultati. A maggio ci sarà il G4D Open e quest’anno si giocherà per la prima volta in Galles, al Celtic Manor, un percorso prestigioso sede della Ryder Cup 2010. Spero di rientrare anche quest’anno negli 80 giocatori ammessi, e di divertirmi. Questo è il mio obiettivo principale.”

Vuoi aggiungere qualcos’altro?

“Sì, vorrei dire a tutti, e specialmente a chi ha una disabilità, di provare uno sport. Trovate uno sport che vi piace, appassionatevi, vedrete che la qualità della vostra vita migliorerà notevolmente.

Infine vorrei chiudere esprimendo un desiderio, e cioè che il golf rientri negli sport ammessi alle Paralimpiadi. Sembra assurdo, ma al momento, nonostante il golf sia disciplina olimpica, non è ancora presente alle Paralimpiadi. Ci stanno lavorando le federazioni di tutto il mondo, speriamo davvero di vedere presto il risultato”.