WOBURN, ENGLAND - MAY 17: AIan Pattinson Captain of The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews and Alessandra Donati of Italy pictured during the prize presentation ceremony during day three of G4D Open at Woburn Golf Club on May 17, 2025 in Woburn, England. (Photo by Matthew Lewis/R&A/R&A via Getty Images)

La faentina Alessandra Donati farà parte della Nazionale Paralimpica di Golf 2026.

“Dopo una stagione 2025 ricca di soddisfazioni, è arrivata la notizia più bella, entrare nella Nazionale Paralimpica 2026”, dichiara Alessandra, che gioca per il prestigioso circolo torinese del Royal Park I Roveri, lo stesso del vice Capitano della Ryder Cup Edoardo Molinari.

“Ho lavorato molto duramente (e continuerò a lavorare) con i maestri della Edoardo Molinari Golf Academy, in particolare con Camilla Mortigliengo, ma anche con Giovanni Dassù, maestro al Golf Le Fonti di Castel San Pietro Terme. Il golf è uno sport molto tecnico, di precisione. Difficile, ma affascinante e ti spinge costantemente al miglioramento”.

Dicevi che la stagione 2025 è stata ricca di soddisfazioni.

“Sì. A maggio ho vinto per il secondo anno consecutivo il premio Best Woman della mia categoria al G4D Open a Woburn, Londra. Il G4D (che sta per Golf for Disabled) Open è la maggior competizione per golfisti con disabilità, assimilabile ad un campionato del mondo. Vengono ammessi gli 80 migliori golfisti di tutto il mondo, io sono stata una dei quattro italiani ammessi e l’unica premiata. A giugno poi ho vinto l’Open di Bretagna, mentre a luglio ho chiuso con un buon piazzamento l’Open di Normandia.”

Quali sono i programmi per il 2026?

“Federgolf sta ultimando il calendario di gare federali che inizieranno a primavera, ed il mio intento è di ottenere dei buoni risultati. A maggio ci sarà il G4D Open e quest’anno si giocherà per la prima volta in Galles, al Celtic Manor, un percorso prestigioso sede della Ryder Cup 2010. Spero di rientrare anche quest’anno negli 80 giocatori ammessi, e di divertirmi. Questo è il mio obiettivo principale.”

Vuoi aggiungere qualcos’altro?

“Sì, vorrei dire a tutti, e specialmente a chi ha una disabilità, di provare uno sport. Trovate uno sport che vi piace, appassionatevi, vedrete che la qualità della vostra vita migliorerà notevolmente.

Infine vorrei chiudere esprimendo un desiderio, e cioè che il golf rientri negli sport ammessi alle Paralimpiadi. Sembra assurdo, ma al momento, nonostante il golf sia disciplina olimpica, non è ancora presente alle Paralimpiadi. Ci stanno lavorando le federazioni di tutto il mondo, speriamo davvero di vedere presto il risultato”.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore