Giovedì scorso si è svolta la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne al Rotary Club Faenza, con Alessandra Bentini che ha assunto la carica di Presidente per l’anno 2025-2026, succedendo a Scipione de Leonardis.

Faentina, Alessandra Bentini si occupa di aspetti giuslavoristici e previdenziali all’interno di uno studio commercialistico di Faenza. Dal 1985 al 1997 ha frequentato il Rotaract di Faenza assumendo il ruolo di presidente nel 1989-90. Entrata nel Rotary Club nel 2017, ha svolto per il sodalizio diversi ruoli, con incarichi in diverse commissioni dedite ai temi dei giovani, dell’associazionismo, degli scambi socio-culturali. Queste esperienze le hanno fatto assumere di recente la presidenza della sottocommissione distrettuale “PolioPlus”, impegnata nell’eradicazione mondiale della poliomielite. Il suo impegno le ha fatto meritare svariati riconoscimenti da parte del Rotary.

Alessandra Bentini svolge anche attività di volontariato presso alcune realtà faentine come il Centro Aiuto alla Vita (di cui è vice-presidente), la Caritas Diocesana e il Circolo ANSPI San Francesco (di cui è presidente). È la seconda figura femminile che riveste il ruolo di presidente del RC Faenza in 65 anni di vita del gruppo.

Nel discorso di insediamento, Alessandra Bentini ha manifestato l’intenzione di proseguire “l’attività di servizio secondo il piano di azione del Rotary International. Partendo dalla gratitudine per ciò che è stato, l’intento è quello di immettere tanto entusiasmo per ciò che ancora si può fare. Il senso più profondo del Rotary risiede nella restituzione da parte di coloro che si è supportati, elemento distintivo e premiante per chi crede in un volontariato attivo e costruttivo. Il Rotary che voglio è quello di un sodalizio inclusivo che riconosca e valorizzi le differenze individuali dando a ciascuno uno spazio per esprimersi a favore degli altri”

Negli altri incarichi del Club di Faenza sono stati eletti Alessandro Zauli alla vicepresidenza, Vito Finocchiaro alla segreteria, Nicola Cavina alla tesoreria, Giorgio Maria Cicognani nel ruolo di prefetto; Maria Beatrice Bassi, Gian Maria Buganè, Saverio Gellini, Sergio Gonelli e Giuliano Saraceni saranno gli altri componenti del consiglio direttivo, insieme al confermato istruttore di Club Luciano Pisoni e al presidente incoming Mauro Cattani.