A Le Mans è Fermin Aldeguer ha strappare applausi e complimenti al box Gresini, grazie ad un weekend che l’ha portato due volte sul podio, nella Sprint Race e nella gara di domenica. Il giovane debuttante spagnolo ha dimostrato di essere uno dei migliori sul tracciato francese sia con pista asciutta, sia con pista bagnata. Proprio mentre molti motociclisti faticavano a rimanere in piedi, Aldeguer ha realizzato una rimonta che ha evidenziato le sue ottime qualità sul bagnato. Il pilota del team faentino ha chiuso al terzo posto, alle spalle del francese Zarco e di un Marc Marquez sempre più al comando del campionato, complice anche la doppia caduta del fratello Alex, che non è così riuscito a rimpinguare il proprio bottino punti in classifica. Fortunatamente, per Alex Marquex era arrivato sabato il secondo posto nella Sprint Race, dietro a Marc e davanti ad Aldeguer.

““Non pensavo di essere così veloce sul bagnato, l’esperienza era pochissima e devo dire che questa mattina mi sono risparmiato nel warmup, non ho voluto rischiare nulla”. Ha dichiarato il #54 ai microfoni dei giornalisti.

“In gara ho seguito i piloti con esperienza, anche se sono rientrato un giro troppo tardi ma col senno di poi è andata bene. Sapevo che il quarto posto era un ottimo risultato, ma oggi ho visto il podio e ci ho creduto fino in fondo. Fine settimana da 10”.