Alberto Mazzoni è il nuovo presidente provinciale di Federconsumatori. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea degli iscritti dell’associazione che si è svolta oggi, venerdì 14 marzo, alla presenza del presidente regionale di Federconsumatori Fabrizio Ghidini. Mazzoni succede a Vincenzo Fuschini che ha ricoperto l’incarico di segretario provinciale di Fedeconsumatori Ravenna per quattro mandati, dal 2010 ad oggi. L’associazione per la tutela dei consumatori ringrazia Fuschini per l’impegno profuso in tutti questi anni.

Auguri di buon lavoro per il nuovo incarico vanno ad Alberto Mazzoni che dal 2022 ricopre anche il ruolo di presidente provinciale del Sunia. Il contemporaneo incarico alla guida del Sunia e di Federconsumatori intende essere funzionale a un servizio integrato di sostegno a cittadini e consumatori in merito alle crescenti esigenze di tutela e assistenza contro le nuove povertà, le emergenze abitative e criticità economiche.

Assunto nel 1977 nell’azienda Tozzi, settore metalmeccanico, Mazzoni per nove anni ricopre il ruolo di delegato sindacale per la Fiom Cgil. Nel 1988 viene distaccato e opera all’interno della Fiom; nel 1997 diviene segretario provinciale della Fnle, categoria del settore energia. Diventa successivamente segretario provinciale dei tessili della Filtea, poi nel 2004 viene nominato coordinatore per la Cgil dell’area lughese. Incarico che ricopre fino al 2012 quando entra nella Fp Cgil e si occupa di enti locali. Dal settembre del 2014 fino al 2022 è stato segretario generale della Fp Cgil di Ravenna.