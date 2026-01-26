In attesa della nuova sede della Bottega Bertaccini, ripartono gli incontri con gli autori e i libri. Inaugura così una nuova collaborazione con il Centro Sociale Laderchi, al piano terra di corso Garibaldi 2.

Il primo incontro della “nuova serie”, sabato 31 gennaio alle ore 17.30, sarà dedicato alla presentazione del libro di Alberto Giovannini “A voj imparê e’ Rumagnôl – Corso pratico di lingua romagnola” uscito poco prima di Natale per i tipi di Tempo al Libro.

All’incontro, insieme all’Autore e all’editore Mauro Gurioli, parteciperanno Gilberto Casadio e Carla Fabbri dell’Istituto “Friedrich Schürr” e Mario Gurioli.

Sarà anche l’occasione per rinnovare l’adesione all’Istituto Schürr per il 2026.

Il libro è suddiviso in quindici capitoli che guideranno alla scoperta (o alla riscoperta) di una lingua antica: la lingua di casa nostra.

Dialoghi, regole grammaticali e fonetiche spiegate con esempi, approfondimenti lessicali e tanti esercizi pratici (con le relative soluzioni) aiuteranno ad avvicinarsi al mondo linguistico della Romagna con un approccio metodico ma al tempo stesso divertente.

“A voj imparê e’ Rumagnôl” si propone come strumento fondamentale per tramandare il nostro patrimonio linguistico anche alle generazioni future.

Alberto Giovannini, nato a Faenza, docente di musica lungo la valle del Senio, musicista affermato, in seguito alla Laurea in Scienze Linguistiche conseguita presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, da diversi anni si dedica allo studio della lingua romagnola, cercando contestualmente di dare dignità scientifica a questa parlata.

Da diversi anni membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto “Friedrich Schürr”, fa parte della redazione de “La Ludla”, su cui sono pubblicati numerosi articoli dedicati alle strutture grammaticali del romagnolo. Oltre ad aver scritto il presente volume, frutto della commistione tra l’impegno didattico e quello divulgativo, sta coordinando un gruppo di studiosi al fine di redigere regole di grafia unitarie che possano permettere un auspicabile incremento della letteratura nella lingua romagnola.