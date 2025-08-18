Alberto Fragonara è il nuovo capitano dei Raggisolaris. La nomina è arrivata nel week end dopo che i suoi compagni di squadra lo hanno scelto per ricoprire questo importante e delicato ruolo. Per il playmaker classe 2004, alla sua seconda stagione a Faenza, sarà la prima volta da capitano in una squadra seniores.

“Sono emozionato e carico – afferma Fragonara – e spero che questo ruolo mi responsabilizzi ancora di più. Nei giorni scorsi sentivo che ci sarebbe stata questa possibilità ed ero molto gasato: sono felice che il coach e i miei compagni abbiano scelto me. Spero di ripagare la loro fiducia e di ricoprire al meglio un ruolo importante in una società importante. Inoltre è la prima volta che sono capitano in una squadra seniores e sono certo che questa opportunità mi farà crescere ancora di più dal lato sportivo e personale”.

Mercoledì alle 18 al PalaCattani ci sarà la prima amichevole contro l’OraSì Ravenna.

“Ci stiamo allenando forte e tanto e siamo una delle prime squadre ad avere iniziato la preparazione atletica nei primi giorni di agosto. Il coach chiede tanto ed è giusto così perché siamo una squadra giovane che dovrà fare dell’intensità il suo punto di forza. Con Ravenna chiaramente ci sarà stanchezza, ma è una partita che servirà per vedere se abbiamo assimilato bene i concetti che il coach ci chiede di mettere in campo e per conoscerci sempre di più. Poi ci saranno altre amichevoli che ci serviranno per arrivare al meglio al 21 settembre quando giocheremo la prima di campionato”.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

Mercoledì 20 agosto al PalaCattani ore 18: Raggisolaris – OraSì Ravenna (B Nazionale)

Sabato 23 agosto ala Flaminio ore 17.30: Rinascita Basket Rimini (A2) – Raggisolaris

Mercoledì 27 agosto al PalaCattani ore 18.30: Raggisolaris – Andrea Costa Imola (B Nazionale)

Sabato 30 agosto al PalaCattani ore 18.30: Raggisolaris – General Contractor Jesi (B Nazionale)

Mercoledì 3 settembre al PalaCattani ore 18.30: Raggisolaris – Baskers Forlimpopoli (B Regionale)

Sabato 6 settembre al PalaCosta ore 17: OraSì Ravenna – Raggisolaris

Venerdì 12 e sabato 13 settembre Torneo a Jesi con General Contractor Jesi, Loreto Pesaro e Virtus Imola. Semifinale venerdì 12 ore 18: Raggisolaris – Virtus Imola