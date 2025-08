Un Alberto Fabbri acciaccato onora la partecipazione del Nuoto Sub Faenza al Campionato Italiano estivo di Categoria in vasca lunga organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto a Chianciano Terme. Il 14enne nuotatore faentino era l’unico portacolori della società di Piazzale Pancrazi all’importante kermesse, partecipando a tre gare nella categoria “Ragazzi”, in particolare nella suddivisione “R14”, ossia per i nati nel 2011, anno in cui Fabbri è venuto alla luce il 6 giugno.

Alla prima uscita a carattere nazionale, Alberto Fabbri, che a Chianciano Terme era seguito dall’allenatore Fabrizio Zani, si è confermato come riscontro cronometrico nei 200 metri misti, mentre nei 100 e nei 200 farfalla ha dovuto concedere parecchio ai postumi dell’infortunio e all’acqua fredda della vasca.

“Perché tutto vada bene bisogna che le cose filino lisce fino al momento della gara – commenta Zani -. Due settimane fa Alberto ha avuto una forte contrattura alla schiena, motivo per cui non ha partecipato al Campionato Regionale in cui era campione in diverse specialità. A Chianciano Terme oggettivamente l’acqua era proprio fredda, cosa che fa soffrire Alberto, nel senso che si irrigidisce; infatti venerdì scorso nei 100 farfalla ha fatto una cosa anomala: a metà gara era sul suo solito tempo, ma dopo ha avuto un forte calo di prestazione. E non era stanchezza: qualcosa non andava. Sabato e domenica l’ho mandato a scaldarsi in una vasca al coperto e le cose si sono quasi riaggiustate: nei 200 farfalla, come nei 200 misti, ha nuotato più o meno sui suoi tempi”.

Infatti domenica scorsa al pomeriggio Alberto Fabbri ha gareggiato nei 200 misti nella serie 7 di 8 col tempo di 2’19”47 mentre si era qualificato con 2’19”16 e si è piazzato 4° ritrovandosi nel riepilogo 49° su 60 concorrenti.

Due giorni prima all’esordio non era riuscito letteralmente a rompere il ghiaccio nei 100 farfalla: il tempo di 1’02”63 la dice lunga rispetto a quello che lo aveva qualificato di 1’00”89. Era andata un po’ meglio di sabato a mezzogiorno nei 200 farfalla, dove ha nuotato in 2’18”51 col tempo di qualificazione di 2’17”80 che lo aveva collocato tra i primi 20 in Italia.

Occorre precisare anche che Fabbri è un “R14” (nato nel 2011), ossia fra i più giovani della categoria “Ragazzi” in cui figurano anche gli “R1” nati nel 2010 e gli “R2” nati nel 2009: al Campionato Italiano estivo di Categoria la classifica era unica.

“Pur peggiorando le proprie prestazioni cronometriche – prosegue coach Zani – ha migliorato il suo piazzamento, a parte nei 100 farfalla in cui era iscritto col 22° tempo degli ‘R14’ ed è arrivato 27°. Nei 200 farfalla e nei 200 misti era iscritto col 17° tempo; nei 200 farfalla si è piazzato 14°, nei 200 misti 10°: ha pertanto scalato diverse posizioni. Considerando la sua propensione a migliorarsi sempre, a far bene in gara, da Alberto forse ci si poteva attendere qualcosina di più in questa occasione, ma io sono stracontento della sua stagione. E’ stata tutta in crescita: abbiamo lavorato bene – conclude l’allenatore dei “Ragazzi” -, ma purtroppo nello sport ci sono anche dei momenti in cui il fisico non ci aiuta e quindi bisogna essere un po’ più fortunati. Fabbri, però, è talmente giovane che di strada davanti ne ha tanta”.