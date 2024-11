“Per motivi di sicurezza, è stato necessario programmare l’abbattimento di un albero Robinia in via Celli, all’angolo con via Barisan”. Così, in una nota, il Comune di Faenza. L’albero presenta una profonda e significativa lesione sul tronco principale che ne compromette la stabilità. Le operazioni di abbattimento verranno effettuate domani, martedì 26 novembre.