Il capogruppo in consiglio comunale del Gruppo Misto Emanuele Panizza ha presentato un question time da discutere in assemblea dopo la notizia di un albero caduto in viale Zara a Marina di Ravenna. Un incidente che fortunatamente non ha causato feriti, anche visto le poche persone in giro in questi giorni.

“

“È alla ribalta delle cronache l’albero caduto in viale Zara a Marina di Ravenna. Inutile dire che verranno accertate le cause e che si dovrà valutare l’eventuale necessità di mettere in sicurezza le altre alberature interessate dai lavori.

Per finire è da qualche settimana che sono stati completati i lavori di rifacimento in via Tolmezzo a Ravenna del marciapiede e del manto stradale. Avevo personalmente segnalato di provvedere a lasciare un tratto di marciapiede a filo, in corrispondenza delle strisce pedonali, per agevolare la salita alle persone in sedia a rotelle. È stato fatto solo da un lato.

La percezione è che i lavori vengano fatti con superficialità o che in alcuni casi si tenda a non preoccuparsi delle possibili conseguenze o disagi che si possono evitare o creare ai cittadini.

Si chiede al Sindaco

se intende svolgere delle indagini per capire come sia possibile che si verifichino episodi simili e quali le soluzioni per evitare che si ripetano.

Limitatamente a quanto accaduto in viale Zara si chiede quali saranno le azioni per garantire la sicurezza dei residenti e chi vi transita”.