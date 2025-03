Il verde urbano è una risorsa preziosa per le nostre città, non solo per il suo valore estetico, ma anche per i numerosi benefici ambientali e sociali che offre. Per approfondire il ruolo degli alberi nel contesto urbano e promuovere una maggiore consapevolezza sulla loro gestione e tutela, mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 20:30 si terrà l’incontro “Alberi in città: conoscerli e prendersene cura”, presso il Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi, in via Medaglie d’Oro 51, Faenza.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Faenza e la partecipazione di esperti del settore, sarà introdotto e coordinato da Massimo Bosi, Assessore con delega agli Spazi Verdi del Comune di Faenza.

La serata si aprirà con un intervento di Giulio Rinaldi Ceroni, del Servizio Manutenzione Verde Faenza – Unione della Romagna Faentina, che illustrerà i benefici degli alberi in città e il loro ruolo essenziale per l’ambiente e il benessere urbano. Seguirà Stefano Caroli, giardiniere del Servizio Manutenzione Verde, che affronterà il tema del cambiamento climatico e della globalizzazione, con particolare attenzione alle nuove patologie che minacciano il verde ornamentale.

Successivamente, Marco Valtieri, Capo Servizio Manutenzione Verde Faenza, analizzerà le criticità e le opportunità legate alla presenza degli alberi in città, evidenziando strategie per una gestione sostenibile ed efficace. Infine, Antonio Dal Borgo e Giorgio Della Valle presenteranno il Progetto PlantTag, un’iniziativa innovativa che punta a migliorare la conoscenza degli alberi nei parchi di Faenza attraverso l’uso di targhette informative dotate di QR code, consentendo ai cittadini di identificare le specie arboree e approfondirne le caratteristiche.

Durante l’incontro si parlerà dell’importanza degli alberi per l’ecosistema urbano, delle sfide poste dal cambiamento climatico e delle strategie per proteggere e valorizzare il patrimonio verde cittadino.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per conoscere meglio il verde urbano di Faenza e contribuire alla sua tutela.