Sono passati esattamente 2 anni dall’uscita dell’album di lancio, “Eccoci qua”, e la band ravennate degli Strada Statale 16 torna a far parlare di sé con questa seconda opera.

Un album ricco di nuove sonorità, più maturo e consapevole eppure permeato dalla gran voglia di ridere e sorridere della quotidianità e delle normali disavventure che fanno parte della vita di tutti noi.

L’album – tra le altre canzoni – conterrà anche il singolo uscito la scorsa estate (Erica https://www.youtube.com/watch?v=xsMM5xVS3yQ, n.d.R.) dedicato ad Erica Liverani, la concittadina che ha vinto la quinta edizione di Masterchef Italia.

“Portiamo avanti orgogliosamente il nostro progetto di musica demenziale” afferma Fabio Forlivesi, batterista e co-fondatore della band. “In un mondo musicale che sta sempre più nutrendosi di intelligenza artificiale, di effetti creati al computer e di filtri posticci, è bello poter continuare a suonare dal vivo e portare in giro uno spettacolo genuino!”.

La presentazione dell’album avverrà sabato 10 maggio in un’imperdibile serata-evento all’XRay di Forlì, storico locale che da sempre ha fatto delle serate di musica live il proprio cavallo di battaglia. “Siamo felicissimi di poter iniziare il nostro nuovo tour proprio da un locale così iconico, che ha scritto la storia della musica qui in Romagna. Sarà una serata piena di allegria, con tanti amici che ci accompagneranno in un paio d’ore di puro divertimento!”.

Il nuovo album, “Alberi e Segreti”, verrà poi pubblicato su tutte le piattaforme digitali a partire dalla metà di maggio e non mancheranno, nel corso di questo 2025, molte altre sorprese e piacevoli novità per tutti i fans della band che ama scherzosamente definirsi “il peggio gruppo di questa città”.

Dopo aver raggiunto le finali del concorso Sanremo Rock nella passata edizione, gli Strada Statale 16 hanno le idee chiare per questa nuova stagione alle porte: ridere e far ridere tutte quelle persone che avranno la sfortuna di capitare lungo le tappe del loro nuovo tour, che partirà appunto sabato 10 maggio da Forlì e li vedrà impegnati anche su palchi fuori dai confini italiani.

“Perché chiamare quest’album in un modo così particolare? Beh, venitelo a scoprire in uno dei nostri prossimi live!”