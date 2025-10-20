Alberi di via Cimatti: conclusi i lavori, non si fermano le polemiche

Sono terminati i lavori di taglio degli alberi in via Cimatti e di pulizia della sede stradale, ma l’intera vicenda sembra essere lontana dal concludersi.

Faenza eco-logica ha infatti dichiarato di essere venuta a conoscenza di una comunicazione di abbattimento dei pioppi risalente al 12 settembre scorso. La comunicazione, nella quale venivano citate perizie, era stata fatta arrivare dall’amministrazione comunale al Comitato Borgo Sarna. Tuttavia, le perizie dell’agronomo Giovanni Morelli, che hanno consigliato l’abbattimento del viale, sono datate al 26 settembre.