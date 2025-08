Alberi avvelenati sulla San Vitale, nei pressi del ponte sul Lamone

Alberi avvelenati sulla San Vitale, fra Russi e Bagnacavallo per mano di ignoti. Sono una ventina gli alti esemplari ormai compromessi, avvelenati da glisofato. Poco meno della metà sono già stati abbattuti dopo le verifiche del personale comunale di Russi, di Arpae e dei Carabinieri Forestali. Le grandi piante, ormai secche, sarebbero potute crollare sulla strada. Per quanto riguarda gli altri alberi, si attende l’evolversi della situazione. Nel frattempo sono iniziate le indagini per risalire al colpevole del gesto