Sono arrivati ottimi risultati per il Nuoto Sub Faenza dalle prove di qualifica ai Campionati Regionali Esordienti A e B di nuoto che si sono svolte in vasca corta nelle ultime due domeniche prima a Pinarella di Cervia poi a Forlì.

Nella categoria Esordienti A Tommaso Alberelli ha vinto nei 100 metri farfalla, ha fatto il bis di piazze d’onore nei 100 e nei 200 rana, inoltre si è piazzato terzo nei 200 misti; Federico Cacciari ha battuto tutti nei 200 farfalla, è giunto secondo nei 100 farfalla e terzo nei 200 dorso; Alessandro Penazzi è giunto primo nei 200 dorso e secondo nei 100 dorso. In campo femminile Sofia Boschi ha acciuffato due secondi posti nei 100 farfalla e nei 200 misti e il terzo nei 400 stile libero; Maria Morini si è piazzata terza nei 100 e nei 200 rana. Eccellenti sono state le prove delle staffette con due terzi posti delle maschili 4 per 100 misti con Penazzi, Alberelli, Cacciari, Ragazzini e 4 per 100 stile libero con Penazzi, Alberelli, Cacciari, Lega, a cui si aggiunge il terzo posto della femminile 4 per 100 misti con Ghinassi, Morini, Boschi, Tassinari.

Nella categoria Esordienti B sono da segnalare Emma Alpi seconda nei 50 farfalla ed Elena Coveri seconda nei 100 rana e nei 200 stile libero e terza nei 400 stile libero.

Ora il Nuoto Sub Faenza resta in attesa dei risultati di sintesi dei quattro concentramenti regionali che designeranno i finalisti dei Campionati estivi dell’Emilia-Romagna. Per gli Esordienti B la finale è in programma domenica 8 giugno alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna, mentre le finali per gli Esordienti A si terranno a luglio in data e località da stabilire.

Nel settore della pallanuoto i Ragazzi Under 14 erano in trasferta domenica scorsa a Carpi contro la Coopernuoto nella partita valevole per la 3^ giornata del Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin, dove i padroni di casa hanno vinto per 27 a 4. Nel prossimo turno i Ragazzi Under 14 saranno di nuovo in trasferta domenica 1 giugno alle 15.30 al “Centro Negri” per affrontare la Coop Parma, successivamente venerdì 6 giugno alle ore 18.45 in casa contro Ravenna.

Nell’ambito della 4^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin gli Esordienti Under 12 saranno ospiti della Reggiana alla piscina Melato di Reggio Emilia sabato prossimo 31 maggio alle 16.15: ultimo atto della stagione ufficiale.

La squadra Under 17 allenata da Piero Calderoni, dopo avere concluso la 1^ fase del Campionato regionale Uisp è invece attesa alle finali regionali previste alla piscina “Carmen Longo” di Bologna in giugno ma in date e orari ancora da definire.

Tempo di partite di recupero per la squadra Master che giovedì 22 ha ricevuto la Nuotando Cesena rimanendo battuta per 5 a 17 e lunedì 26 ha concluso la stagione regolare nel Girone B del Campionato Uisp Emilia-Romagna a Bologna contro la squadra del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) con la quale ha pareggiato per 9 a 9. Nella serata di giovedì 29 maggio oppure di giovedì 5 giugno per il primo incontro della seconda fase a Faenza saranno ospiti gli emiliani dell’Ondablu Formigine, squadra che disputa le gare interne a Sassuolo.

Da ricordare, infine, che le ragazze faentine di tutte le categorie del nuoto artistico saranno impegnate da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno a Pescara nei Campionati nazionali Uisp.