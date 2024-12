Inaugura sabato 7 dicembre, alle 10, Maison Defaïence, spazio ideato da Nicola Bacchilega nel Voltone della Molinella per intrecciare arte, moda e tradizione.

Nicola Bacchilega, designer e direttore creativo di Defaïence, trasforma il suo percorso personale in un luogo, dove arte, moda e design si fondono per raccontare una storia di resilienza e creatività.

“Je suis De Faïence”, afferma il designer, sottolineando il legame indissolubile con la città e la sua tradizione ceramica. Maison Defaïence non sarà una semplice boutique, ma una casa creativa che accoglierà i visitatori in un ambiente intimo, intriso di storia e dettagli raffinati, curati dal set designer Enrico Bagnoli: dalle opere dell’artista Luce Raggi, alle edizioni limitate curate dal Museo Carlo Zauli e le Ceramiche Lega, fino ai pezzi di design da collezione di M’ama Interni. Completerà l’esperienza la linea Sebastiano firmata da Enrico Negrini e Nicola Marilungo. Accanto a queste opere, le collezioni Defaïence, con abiti in serie limitata e gioielli apprezzati da celebrità internazionali.

Maison Defaïence ospiterà workshop, eventi esclusivi e incontri dedicati all’artigianato, in collaborazione con professionisti come Stefano Sangiorgi di Dysterio Design.

Lo spazio rimarrà aperto fino al 5 gennaio