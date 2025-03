Al via una raccolta fondi per riaprire il cinema a Brisighella

È iniziata nei giorni scorsi la campagna di raccolta fondi per riaprire il cinema Giardino a Brisighella, sala inaugurata a metà degli anni Ottanta e oggi da tempo chiusa, utilizzata unicamente per le rassegne di teatro dialettale. L’idea è del parroco di San Michele, don Marco Ferrini, sostenuto da un gruppo di volontari. La campagna è organizzata sulla piattaforma Ideaginger, ha il titolo “Nuovo Cinema Giardino”, e il 30 marzo sarà lanciata ufficialmente con una festa aperta a tutti. Si punta a raggiungere 10 mila euro, per riuscire ad avviare il cinema il prima possibile