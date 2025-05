Al via un percorso partecipato per immaginare una nuova pista ciclabile in via Fratelli Rosselli

Al via il percorso partecipato per immaginare una nuova ciclabilità lungo via Fratelli Rosselli, nell’ambito del Biciplan. La strada, una delle principali del borgo faentino, presenta oggi su entrambi i lati della carreggiata una pista ciclabile con notevoli problemi che spingono i ciclisti a non utilizzarla: spazi stretti, anche nei tratti dove ciclisti e pedoni dovrebbero coesistere, asfalto ammalorato o rialzato, punti pericolosi o che finiscono nel nulla. Con un ciclo di appuntamenti già programmato, il percorso proseguirà fino a giugno, quando, in un breve tratto di via Fratelli Rosselli, si sperimenteranno le soluzioni ideate durante il percorso partecipato.