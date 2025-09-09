In vista della prossima pubblicazione del concorso per Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato presso il Comune di Ravenna, e delle future assunzioni previste nei Comuni e nelle Unioni dei territori di Rimini, Forlì e Cesena, la CISL FP Romagna organizza un corso di preparazione gratuito riservato ai propri iscritti.

Considerata la rilevanza di queste selezioni, il percorso formativo – articolato in 12 lezioni – si terrà nei mesi di settembre e ottobre 2025, con il supporto di docenti esperti nelle materie previste dalle prove concorsuali e con la predisposizione di materiale didattico dedicato.

Il corso sarà attivato in presenza presso la sede CISL di Ravenna e in contemporanea in modalità videoconferenza, per agevolare la partecipazione da tutto il territorio.

La prima lezione è in programma per martedì 23 settembre.

Per informazioni e iscrizioni fissare appuntamento scrivendo messaggio WhatsApp o telefonare i seguenti referenti territoriali Cisl FP Romagna:

AMBITO DI RAVENNA 340 398 1275

AMBITO DI CESENA 370 301 8328

AMBITO DI FORLI’ 370 301 8328

AMBITO DI RIMINI 328 754 3996