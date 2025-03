Promosso dal consiglio territoriale del Centro urbano in collaborazione con la Banca del Tempo di Ravenna, sta per avere inizio un corso di cucito per adulti nei locali dell’ufficio di via Maggiore 122, al primo piano.

Il corso si terrà da martedì 11 marzo a giovedì 15 maggio, ogni martedì pomeriggio e giovedì mattina.

L’obiettivo è quello di far ritrovare il piacere della creazione manuale, favorire il recupero di antiche abilità sempre utili nella vita quotidiana e promuovere occasioni di crescita personale e di socializzazione.

Con l’aiuto delle volontarie della Banca del Tempo, le partecipanti potranno imparare i rudimenti del cucito e realizzare un proprio progetto.