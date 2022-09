Sabato 24 settembre dalle ore 19 il Parco Mita di Faenza si riempie dei sapori della tradizionale pizza fritta, semplice, con prosciutto o squacquerone e il gruppo folk delle Emisurela dalle ore 20 e 30 suonerà’ insieme a tanti musicisti folk per il Liscio Patrimonio dell’Unesco aderendo alla grande campagna lanciata dal MEI, insieme a Morgan, Iva Zanicchi, Renzo Arbore, Riccarda Casadei e tantissimi altri artisti e autorità’ locali e

regionali.

La nuova edizione di Tipica! Vuole proseguire Un percorso abbinato ai Parchi che vuole recuperare le tradizioni dei prodotti tipici del territorio, prima tra tutte proprio la pizza fritta, un elemento caratteristico in diverse formule di Faenza e della nostra Romagna, che rischia di perdersi nell’era della globalizzazione dei cibi fast food tutti uguali in ogni angolo del pianeta.

Tale iniziativa a cura della Casa della Musica e del Centro Sociale Casa Mita arriva dopo il grande successo dello scorso anno e pensa di proseguire con altri progetti capaci di valorizzare insieme tipicita’ del territorio abbinandole al ritorno della socialità’ conviviale e solidale all’interno dei parchi cittadini abbinandola alla musica del territorio a chilometro

zero.

Dalle ore 20 e 30 In concerto si esibiranno: l’ensemble folk delle Emìsurela, vincitrici del contest Il Liscio nella Rete e reduci da un tour di oltre 50 date queste date e dal successo avuto in Centro Storico a Faenza con i Martedì di Luglio e Agosto insieme ai Musicanti Improvvisi, e saranno ospiti alcuni musicisti dei Tupamaros, della Banda Vinaccia, dei Lennon Kelly e e altri artisti.

Tutti insieme per rilanciare l’appello anche da parte dei giovani musicisti di nuovo folklore romagnolo per il Liscio Patrimonio dell’Unesco, iniziativa alla quale ha aderito anche il Sindaco di Faenza Massimo Isola dopo le adesioni di tanti Sindaci e della Regione Emilia Romagna.

“Aderisce anche Faenza all’appello di fare diventare il Liscio Patrimonio Immateriale dell’Unesco: Faenza e’ da sempre terra di liscio, prima di tutto grazie al grande nome del Maestro Castellina che con i suoi brani immortali come Tutto Pepe e il grande successo di Lupin ha portato la fisarmonica della tradizione del folklore romagnolo in tutto il mondo, grazie alla grande casa discografica e casa di edizioni musicali Galletti Boston da sempre ai

vertici del folklore romagnolo, grazie alla prima scuola di ballo liscio di Cicognani Danze e grazie alle tante orchestre di liscio e ai tanti musicisti di liscio di stanza a Faenza . Una richiesta che una volta andata a buon fine attraverso l’impegno della Regione Emilia Romagna puo’ portare un grande sviluppo al nostro territorio”.

Infine, Giordano Sangiorgi, patron del MEI, e’ al lavoro con Morgan, Premio MEI 25 anni con “Altrove” come Miglior Videoclip Indipendente di sempre consegnatogli proprio al MEI, e il suo personal manager Francesco Venuto, per l’allestimento di una master class sul lisscio di rilievo nazionale, affiancato da Moreno Il Biondo e Roberta Cappelletti. A tale corso ha dato la sua adesione anche Mirco Mariani leader degli Extraliscio.