A Ravenna il mese di maggio sarà il mese dedicato alla salute sessuale. Da 8 al 29 maggio il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ (Via Berlinguer 7) ospiterà “TESTATI” l’iniziativa che prevede quattro giornate di sensibilizzazione, prevenzione ed informazione sulla salute sessuale con la possibilità di fare test rapidi per HIV e IST, consulenze PrEP e vaccinazioni per HPV, HAV e MPOX, gratuitamente.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Arcigay Ravenna attraverso il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna, AUSL della Romagna e il Dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale di Ravenna. L’obiettivo è fare prevenzione su IST e HIV e portare conoscenza tra la popolazione giovane e non solo, per combattere lo stigma.

Si comincia giovedì 8 maggio. Dalle 15:30 alle 18:30 sarà possibile vaccinarsi per HPV, HAV, MPOX. Il 15 maggio invece dalla 17:00 alla 19:00 il dott. Gabriele Fabbri del Dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale di Ravenna offrirà consulenze gratuite e risponderà a domande su IST (Infezioni a Trasmissione Sessuale) e PREP. Il 22 maggio sempre nello stesso orario – dalle 17:00 alle 19:00 – nell’ambito della European Testing Week si effettueranno test rapidi per HIV a cui è abbinata una attività di counseling e di informazione. In questa occasione, sarà possibile anche vaccinarsi solo per MPOX. Nell’ultima giornata di test – il 29 maggio dalle 15:30 alle 18:30 – è prevista una seduta vaccinale per tutte le tre IST: HPV, HAV e MPOX.

“Secondo i dati pubblicati dal Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2023 si è tornati vicini ai livelli pre-Covid. Le nuove diagnosi di HIV nel 2023 sono state 2349, in aumento rispetto alle 2140 del 2022. Dal 2015, inoltre, è in continuo aumento la quota di persone a cui viene diagnosticata tardivamente l’infezione da HIV. Questo valore è superiore alla media dell’Europa occidentale (45,9), centrale (57%) ed orientale (59,5%). Questi numeri confermano la necessità di costruire una nuova cultura del test per HIV e altre IST considerando che la sifilide è in forte crescita negli ultimi anni. Fare il test regolarmente e vaccinarsi, sono le uniche strade percorribili se vogliamo proteggere la nostra salute e vivere una sessualità piena e consapevole” ha dichiarato Ciro Di Maio Coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna.