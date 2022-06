Al via, nel giardino del MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, “Sotto le stelle del MIC” una lunga serie di concerti di musica classica e jazz realizzati in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti per la direzione artistica di Donato D’Antonio e il Sax Art Festival.

Si comincia martedì 21 giugno, alle 21, con Preludio Para El Año 3001 di Astor Piazzolla, con Paola Lorenzi alla voce, Domenico Banzola al flauto, Pedro Mena Peraza alla chitarra, Roberta Ropa al pianoforte e Gianluca Berardi alle percussioni.

Il calendario ricchissimo poi prosegue fino al 10 agosto con repertori che vanno da César Franck, a Ravel, a Gismonti e a Morricone.