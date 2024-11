Proseguono le iniziative di Hera sulla nuova ‘Raccolta Smeraldo’ dei rifiuti a Brisighellache partirà il 2 dicembre 2024 in tutto il territorio comunale e interesserà oltre4.300 utenze: 3.974 famiglie (di cui 918 non residenti) e 328 attività.

L’intestatario del contratto Tari non presente al momento del passaggio degli incaricati Hera, come precisato nell’avviso consegnato in buchetta, o suo delegato potrà ritirare il kit di raccolta in stazione ecologica o presso i 7infopoint appositamente allestiti dal 23 novembre al 7 dicembre secondo il seguente calendario (orario8.30-12.30):

· 23 novembre:piazza Carducci a Brisighella capoluogo+Trattoria Giacomela a San Martino in Gattara

· 27 novembre: Camino Verde Coop. Di Comunità a San Cassiano + nei pressi del Bar Romagna a Marzeno

· 30 novembre:Piazzale Stazione Ferroviaria di Fognano+ Centro Sociale “San Giorgio”, Villa Vezzano.

· 7 dicembre: Centro culturale e ricreativo Mauro Guaducciin via Zattaglia 22 a Zattaglia.

Come è composto il kit per la ‘Raccolta Smeraldo’

La dotazione standard per la ‘Raccolta Smeraldo’ – stradale per carta/cartone, plastica/lattine, vetro, organico e vegetali, mentre per l’indifferenziato avviene con contenitori intelligenti (Smarty) – è composta dalla Carta Smeraldo (ne vengono fornite 2 per ogni famiglia o attività), dal bidoncino “sottolavello” per il rifiuto organico e dai relativi sacchetticompostabili per la raccolta. Alle utenze domestiche viene consegnato il kit dieco-borse per facilitare la separazione dei rifiuti in casa. Solo i titolari del contratto Tari potranno ritirare il kit: se ritirato da persona delegata è necessario utilizzare il modulo allegato alla lettera inviata a tutte le utenze coinvolte o scaricabile dal sito del Gruppo Hera, nella sezione “Ambiente” indicando il Comune di Brisighella.

Come funziona la ‘Raccolta Smeraldo’

La Raccolta Smeraldo sarà attivata per tutte le famiglie e attività del centro storico, delle zone residenziali e del forese. I cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato nelle prime settimane saranno ad apertura libera, per consentire alle utenze di abituarsi alla nuova modalità di raccolta, ma successivamente si apriranno solo con laCarta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali) utilizzabile 24 ore su 24.

Questo sistema intende migliorare la quantità/qualità della raccolta differenziata (l’obiettivo da raggiungere entro il 2027 nel territorio comunale è il 67%, come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, contro circa il 54% attuale) e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, risorse preziose per l’ambiente.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per informazioni sull’avvio dei nuovi servizi contattare il Servizio Clienti Hera800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18,agli stessi canali di contatto è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate.Per informazioni e segnalazioni ci si può rivolgere anche allastazione ecologica di via Lanzoni (orario annuale: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30). Infine è disponibile la mail dedicatadifferenziatabrisighella@gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo.