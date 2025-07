Cominciano sabato 5 luglio i saldi estivi 2025 in Emilia-Romagna, l’occasione per acquistare qualche capo a prezzo scontato. Dureranno al massimo fino al 2 settembre. I commercianti di Ravenna si dicono contenti dell’inizio delle scontistiche e puntano ad attirare non solo i ravennati ma anche qualche turista arrivato in riviera per la bella stagione